L’oncle de Rafael Nadal a été joint par téléphone par l’Agence France Presse pour faire un premier bilan du tournoi et surtout pour parler de Rafael Nadal.

Toni exprime donc avec une vraie sincérité son sentiment sur cette édition de Roland-Garros très particulière qui avantage peu son neveu : « Je trouve que Rafael est assez bien. Il est arrivé avec des incertitudes parce que c’est l’année où il a le moins joué avant le tournoi. Au 3e tour contre (Stefano) Travaglia, il a bien joué. Mais dimanche (contre Sebastian Korda), il y avait trop de vent pour qu’on puisse vraiment juger son jeu. Comme les conditions changent, il faut imposer son style de jeu. Pour gagner un point, il faut le préparer plus longtemps. Lors des précédentes éditions, Rafael était très efficace sur les points de moins de 9 coups. Cette année, les échanges sont un peu plus longs. Le coup lifté n’est pas aussi efficace. Alors comme tous les autres joueurs, il utilise un peu plus l’amortie.« a expliqué Toni.

Par la suite, l’ancien coach de Rafa, est encore plus explicite notamment sur le fait que Novak Djokovic semble favorisé par ce type de conditions, par les spécificités de la nouvelle balle : « Novak est très solide. Je pense que c’est lui qui est le plus favorisé par les nouvelles balles. Quand la balle est vive, Rafael parvient à le déborder, mais là ça va être plus difficile. »