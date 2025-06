Dans le podcast Nude Project, Toni Nadal s’est exprimé sur Carlos Alcaraz, tête d’af­fiche du tennis espa­gnol. Après s’être montré incisif sur les propos du quadruple cham­pion en Grand Chelem, qui se dépeint en « un esclave du tennis », dans son docu­men­taire Carlos Alcaraz : My way sur Netflix, l’oncle le plus célèbre du tennis a été ques­tionné sur la possi­bi­lité de l’en­traîner prochainement.

Avec humour, l’oncle de Rafa a expliqué que cette colla­bo­ra­tion avait peu de chances de voir le jour.

« Il ne m’ap­pel­lera certai­ne­ment pas, il a suffi­sam­ment de bons entraî­neurs. Je ne pense pas qu’il ait besoin de mon aide. Et s’il m’ap­pe­lait, je ne voudrais pas qu’il dépasse Rafael, sinon j’au­rais un problème. »