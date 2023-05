Après avoir dévoilé ses prin­ci­paux favoris du tableau masculin pour cette édition 2023 de Roland‐Garros chez nos confrères de Tennis Majors, Toni Nadal a égale­ment été inter­rogé sur son neveu, Rafael, et sa poten­tielle parti­ci­pa­tion en 2024. Et à écouter l’oncle le plus célèbre du circuit, il semble assez optimiste.

« C’est déce­vant qu’il ne puisse pas être là car c’est le seul tournoi qu’il n’a jamais manqué depuis le début de sa carrière. Écoutez, ce n’est pas de chance qu’il n’ait pas pu récu­pérer à temps, mais bon, c’est dommage, mais la vie continue. Est‐ce que je crois à la venue de Rafa l’année prochaine ? Oui ! J’y crois parce que j’ai envie d’y croire. Je sais qu’il devient de plus en plus diffi­cile de gagner d’année en année, mais je crois toujours que les choses fini­ront par bien se passer. »