Lors de son entre­tien avec Daniela Hantuchova pour Tennis Channel, Toni Nadal est revenu sur les adver­saires les plus coriaces que Rafael Nadal a du dominer pour devenir le roi de la terre battue.

Bien sûr, il est ques­tion de Roger et Novak : « Je dois avouer que cela a toujours été plus facile face à Federer que face à Djokovic. D’abord parce que Rafa gênait beau­coup Roger en jouant sur son revers même si aujourd’hui le Suisse a progressé dans ce domaine. Avec Novak, c’est diffé­rent, à vrai dire, on ne sait jamais vrai­ment à quoi s’at­tendre, quelle est la tactique qu’il faut mettre en place. Est‐ce qu’il faut attendre, le faire bouger énormément »