Avant le 2e tour entre Corentin Moutet et son neveu, programmé ce mardi en night session sur le Chatrier, Toni Nadal a donné son avis pour L’Equipe sur le Français, à qui il a distillé quelques conseils, lors de l’été 2018, sur les courts de la Rafa Nadal Academy.

Au moment de parler du « talent » de Corentin, l’en­traî­neur espa­gnol a décidé de prendre les exemples de David Ferrer, le bosseur, et de Richard Gasquet, un phéno­mène de précocité.

« Une erreur commune a souvent été de consi­dérer qu’un David Ferrer manquait de talent. Mais si à chaque fois que tu frappes la balle tu la mets dans le court, avec un rythme élevé… Qui a le plus de talent entre Ferrer et Gasquet par exemple ? Selon moi c’est Ferrer, car il a réuni plus de qualités qui en ont fait un meilleur joueur. Ce n’est pas juste faire des beaux coups, le talent. David Ferrer s’est amélioré toute sa vie, c’est quelque chose à ne pas perdre de vue. Il y a toujours des choses sur lesquelles progresser. Rien n’est jamais fini. »