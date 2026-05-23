S’il peut parfois donner l’impression de donner des leçons, Toni Nadal a souvent les mots justes.
Quelques mois après avoir refusé d’entraîner Alexander Zverev, l’oncle de Rafa n’hésite pas à prodiguer quelques conseils au joueur allemand via différents médias. Dernièrement, il lui a donné un peu de baume au coeur en lui demandant de s’inspirer de joueurs comme Andy Murray et Stan Wawrinka.
« Il y a deux joueurs extraordinaires, Jannik Sinner et Carlos Alcaraz… J’ai conseillé à Alexander Zverev d’accepter le fait qu’ils sont un peu au‐dessus de lui. Je lui ai donné l’exemple suivant : alors que Rafael, Federer et Djokovic dominaient leurs adversaires, Andy Murray a remporté trois tournois du Grand Chelem et Stan Wawrinka en a remporté trois autres. »
Publié le samedi 23 mai 2026 à 14:14