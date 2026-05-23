S’il peut parfois donner l’im­pres­sion de donner des leçons, Toni Nadal a souvent les mots justes.

Quelques mois après avoir refusé d’en­traîner Alexander Zverev, l’oncle de Rafa n’hé­site pas à prodi­guer quelques conseils au joueur alle­mand via diffé­rents médias. Dernièrement, il lui a donné un peu de baume au coeur en lui deman­dant de s’ins­pirer de joueurs comme Andy Murray et Stan Wawrinka.

« Il y a deux joueurs extra­or­di­naires, Jannik Sinner et Carlos Alcaraz… J’ai conseillé à Alexander Zverev d’accepter le fait qu’ils sont un peu au‐dessus de lui. Je lui ai donné l’exemple suivant : alors que Rafael, Federer et Djokovic domi­naient leurs adver­saires, Andy Murray a remporté trois tour­nois du Grand Chelem et Stan Wawrinka en a remporté trois autres. »