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Toni Nadal : « J’ai conseillé à Zverev d’accepter le fait que Sinner et Alcaraz sont un peu au‐dessus de lui. Mais je lui ai donné l’exemple suivant : alors que Rafael, Federer et Djokovic domi­naient leurs adver­saires, Murray et Wawrinka ont remporté trois Grands Chelems »

Par
Thomas S
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Tennis - Roland Garros 2025 - ITF - Hommage Rafael Nadal

S’il peut parfois donner l’im­pres­sion de donner des leçons, Toni Nadal a souvent les mots justes.

Quelques mois après avoir refusé d’en­traîner Alexander Zverev, l’oncle de Rafa n’hé­site pas à prodi­guer quelques conseils au joueur alle­mand via diffé­rents médias. Dernièrement, il lui a donné un peu de baume au coeur en lui deman­dant de s’ins­pirer de joueurs comme Andy Murray et Stan Wawrinka. 

« Il y a deux joueurs extra­or­di­naires, Jannik Sinner et Carlos Alcaraz… J’ai conseillé à Alexander Zverev d’accepter le fait qu’ils sont un peu au‐dessus de lui. Je lui ai donné l’exemple suivant : alors que Rafael, Federer et Djokovic domi­naient leurs adver­saires, Andy Murray a remporté trois tour­nois du Grand Chelem et Stan Wawrinka en a remporté trois autres. »

Publié le samedi 23 mai 2026 à 14:14

A propos de l’auteur

Thomas S

Préférant sacri­fier des après‐midis dehors avec les copains pour suivre Roland‐Garros à la TV, Thomas a toujours eu le désir de vivre de sa passion. C’est par l’écri­ture et le jour­na­lisme qu’il concré­tise son rêve en inté­grant la rédac­tion de We Love Tennis en avril 2017 en tant que pigiste, avant de devenir rédac­teur en chef en août 2021. Une aven­ture vouée à se pour­suivre aussi long­temps que possible.

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