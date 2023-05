Forcément très déçu de l’ab­sence de son neveu, Rafael, qui va manquer pour la première fois depuis 2004 une édition de Roland‐Garros, Toni Nadal, inter­rogé par nos confrères de Tennis Majors, a dévoilé sa liste des favoris pour soulever la Coupe des Mousquetaires le 11 juin prochain.

« À mon avis, les deux premiers favoris sont Djokovic et Alcaraz. En ce moment, il semble qu’Alcaraz soit en meilleure forme que Djokovic, mais Djokovic est un grand cham­pion et s’il se sent bien physi­que­ment, il sera diffi­cile de le battre. Alcaraz a aussi ses armes, bien sûr. Je crois qu’il y a quatre ou cinq joueurs qui peuvent soulever le trophée, mais si je devais miser sur quel­qu’un, ce serait Alcaraz ou Djokovic. Concernant les autres, je dirais Medvedev, Rublev, Rune et Ruud, ils ont une chance légè­re­ment meilleure que les autres joueurs du tableau, mais c’est ouvert. »