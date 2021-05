Roger Federer fait son grand retour à Roland‐Garros, deux ans après sa défaite en demi‐finale contre Rafael Nadal. Il était alors revenu d’une belle manière puis­qu’il n’avait pas joué Porte d’Auteuil depuis 2015. Cette fois, la tâche s’an­nonce encore plus compliqué. Le Suisse n’a quasi­ment pas joué depuis 1 an et demie. Roland‐Garros est censé lui permettre de prendre du rythme avant son grand objectif, Wimbledon.

Pour Toni Nadal, Roger va se tester et prendra sa retraite le jour où il ne se sentira plus capable de gagner les Grands Chelems. « Je ne peux pas imaginer Federer conti­nuer s’il ne peut plus se battre pour les gros titres. »

Roger Federer joue ce lundi aux alen­tours de 16h contre Denis Istomin, sur le Philippe‐Chatrier.