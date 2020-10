Interrogé par l’agence de presse espagnole EFE, Toni Nadal pense que ce sera la finale la plus dure que va jouer son neveu à Roland-Garros : « Ce sera la finale la plus difficile. Je suis satisfait de ce qu’il a fait pour l’instant. Quand il a du chercher des solutions il y est parvenu. Mais pour la finale, il doit surtout tout réussir car les conditions avantagent Novak Djokovic. Il doit surtout bien utiliser et s’appuyer sur son coup droit pour faire des « dégâts ». Même si je suis inquiet, je suis convaincu que les choses iront bien » a déclaré l’ancien coach de Rafael Nadal qui regardera donc la finale depuis chez lui à Manacor.