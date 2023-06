Si Toni Nadal ne vit certai­ne­ment pas cette édition 2023 de Roland‐Garros avec la même inten­sité étant donné l’ab­sence de son neveu, Rafael, il reste néan­moins un obser­va­teur attentif surtout à quelques heures d’une demi‐finale tant attendue entre le numéro 1 mondial, Carlos Alcaraz, et Novak Djokovic.

Dans une tribune écrite pour le quoti­dien espa­gnol El Pais, l’oncle le plus célèbre du circuit a comparé l’ac­tuelle supé­rio­rité de son jeune compa­triote à celle de Roger Federer en 2004.

« Il est plein de confiance et en pleine forme, physi­que­ment et tech­ni­que­ment. Il me rappelle la supé­rio­rité dont Federer a fait preuve à partir de la fin 2003 et, surtout, en 2004. Son invin­ci­bi­lité était telle qu’il a fallu attendre l’ar­rivée d’une nouvelle géné­ra­tion pour que Roger soit en diffi­culté. J’ai l’im­pres­sion qu’il en sera de même, pour un temps, avec Alcaraz. »