Toni Nadal a peut‐être trouvé une expli­ca­tion à la période diffi­cile que traverse le tennis trico­lore. Celui qui entraine Felix Auger‐Aliassime estime que le tennis fran­çais n’est pas parvenu à s’adapter au tennis moderne. Pour l’oncle de Rafa, le tennis aujourd’hui se résume prin­ci­pa­le­ment à des frappes puis­santes et les Français ont du mal à tourner la page d’un tennis élégant et raffiné.

« Le tennis s’éloigne de plus en plus du sens esthé­tique et tactique d’antan et dans le modèle actuel, la vitesse et la réso­lu­tion rapide des points prévalent. Cela va clai­re­ment à l’en­contre du concept d’élé­gance que les Français ont toujours essayé de ne pas sacri­fier, comme dans tous les domaines de leur vie, et malheu­reu­se­ment ils en paient le prix. Parvenir à combiner l’ef­fi­ca­cité, l’élé­gance et, bien sûr, la vitesse est une tâche prati­que­ment impos­sible, à moins de s’ap­peler Roger Federer ; Malheureusement, il sera diffi­cile de revoir quel­qu’un comme lui. »