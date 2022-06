L’oncle de Rafa parle beau­coup et souvent aux médias espa­gnols. Hier, il s’est donc livré sur le match qui attend son neveu mais plus large­ment sur les qualités de Rafa, souvent enterré et qui est toujours là.

« On l’a vu avec le foot­ball, Madrid n’avait rien à faire contre le PSG, Manchester City et ils ont gagné. Les gens qui se battent norma­le­ment sont géné­ra­le­ment toujours là. Et Rafael est un combat­tant. Y a‑t‐il une volonté de détrôner Rafael ? Je n’y pense même pas. Je sais que c’est normal. Les gens veulent voir un nouveau person­nage mais il envoie un message du style : « Ne m’écartez pas si tôt parce que je ne suis pas un gars fini ». Je me contente de confirmer une réalité que j’ai vue quand les gens disaient que Rafael n’avait plus aucune chance de gagner à Roland Garros. Quand il rentre sur le court, s’il est au minimum en forme, c’est un rival à toujours prendre en compte »