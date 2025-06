S’il n’avait pas encore eu l’oc­ca­sion de visionner le docu­men­taire de Carlos Alcaraz « A mi manera » sorti sur Netflix en avril dernier, Toni Nadal désor­mais à jour, a réagi assez vive­ment dans le podcast Nude Project, dont les propos sont relayés par Punto de Break.

« Parfois, j’ai l’impression d’être un esclave du tennis et je me demande si j’ai vrai­ment envie de conti­nuer à vivre avec cette pres­sion », décla­rait notam­ment le jeune quadruple lauréat en Grand Chelem. Une vision du sacri­fice qui déplaît forcé­ment à l’oncle et entraî­neur histo­rique de Rafael Nadal.

« Si c’est trop pour lui, qu’il arrête le tennis. En fin de compte, dans le monde du sport, on a tendance à tout exagérer. J’ai souvent entendu parler du sacri­fice du sport, du sacri­fice des athlètes du Real Madrid et j’ai dit : ‘Sacrifice ? La vie est faite de sacri­fices, on ne fait pas seule­ment ce qu’on veut. Parfois, cela apporte aux gens, parfois non. Si cela n’ap­porte pas, il vaut mieux ne pas le faire et changer de travail.’ J’espère qu’Alcaraz ne chan­gera pas, parce qu’il est l’un des meilleurs au monde, mais il faut savoir relever le défi. Il faut partir du prin­cipe que ce que l’on fait dans la vie va impli­quer une série de sacri­fices. Quand on le fait pour soi, c’est le prix à payer. Alcaraz, en tant que grand joueur de tennis, paie un prix, c’est vrai. Mais d’un autre côté, il gagne beau­coup plus d’argent que la grande majo­rité des jeunes de son âge, il a une recon­nais­sance sociale beau­coup plus grande, il vit des expé­riences que peu de gens vivent… Si cela n’en vaut pas la peine, il vaut mieux prendre une décision. »