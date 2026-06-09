« J’ai signalé avant la finale qu’on allait pouvoir commencer à parler d’un Big 3 en cas de victoire de Zverev avec Sinner et Alcaraz et je le maintiens. Parce que tout est lié à la confiance », écrivait Mats Wilander dans L’Equipe après le sacre d’Alexander Zverev à Roland‐Garros, synonyme de premier titre en Grand Chelem.
Toni Nadal est également allé dans ce sens dans sa chronique pour El País, en estimant que l’Allemand, libéré d’un énorme poids, pourrait devenir encore plus dangereux.
« Cette ambition est presque devenue une obsession maladive. Le fait d’avoir enfin réalisé son rêve va lui enlever cette pression qui l’a longtemps paralysé et le rapprochera très probablement de ses deux principaux rivaux, Carlos Alcaraz et Jannik Sinner. Peut‐être qu’à partir de maintenant, le tennis et les grands titres se joueront de nouveau à trois », a émis l’oncle de Rafa, qui avait d’ailleurs glissé quelques conseils à Zverev l’été dernier lorsque ce dernier était venu s’entraîner au sein de l’académie à Majorque.
Publié le mardi 9 juin 2026 à 08:38