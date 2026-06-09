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Toni Nadal prévient Alcaraz et Sinner après le sacre de Zverev : « Peut‐être qu’à partir de main­te­nant, le tennis et les grands titres se joue­ront de nouveau à trois »

Par
Baptiste Mulatier
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Tennis - Roland Garros 2025 - ITF - Hommage Rafael Nadal

« J’ai signalé avant la finale qu’on allait pouvoir commencer à parler d’un Big 3 en cas de victoire de Zverev avec Sinner et Alcaraz et je le main­tiens. Parce que tout est lié à la confiance », écri­vait Mats Wilander dans L’Equipe après le sacre d’Alexander Zverev à Roland‐Garros, syno­nyme de premier titre en Grand Chelem.

Toni Nadal est égale­ment allé dans ce sens dans sa chro­nique pour El País, en esti­mant que l’Allemand, libéré d’un énorme poids, pour­rait devenir encore plus dangereux. 

« Cette ambi­tion est presque devenue une obses­sion mala­dive. Le fait d’avoir enfin réalisé son rêve va lui enlever cette pres­sion qui l’a long­temps para­lysé et le rappro­chera très proba­ble­ment de ses deux prin­ci­paux rivaux, Carlos Alcaraz et Jannik Sinner. Peut‐être qu’à partir de main­te­nant, le tennis et les grands titres se joue­ront de nouveau à trois », a émis l’oncle de Rafa, qui avait d’ailleurs glissé quelques conseils à Zverev l’été dernier lorsque ce dernier était venu s’entraîner au sein de l’aca­démie à Majorque. 

Publié le mardi 9 juin 2026 à 08:38

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

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