« J’ai signalé avant la finale qu’on allait pouvoir commencer à parler d’un Big 3 en cas de victoire de Zverev avec Sinner et Alcaraz et je le main­tiens. Parce que tout est lié à la confiance », écri­vait Mats Wilander dans L’Equipe après le sacre d’Alexander Zverev à Roland‐Garros, syno­nyme de premier titre en Grand Chelem.

Toni Nadal est égale­ment allé dans ce sens dans sa chro­nique pour El País, en esti­mant que l’Allemand, libéré d’un énorme poids, pour­rait devenir encore plus dangereux.

« Cette ambi­tion est presque devenue une obses­sion mala­dive. Le fait d’avoir enfin réalisé son rêve va lui enlever cette pres­sion qui l’a long­temps para­lysé et le rappro­chera très proba­ble­ment de ses deux prin­ci­paux rivaux, Carlos Alcaraz et Jannik Sinner. Peut‐être qu’à partir de main­te­nant, le tennis et les grands titres se joue­ront de nouveau à trois », a émis l’oncle de Rafa, qui avait d’ailleurs glissé quelques conseils à Zverev l’été dernier lorsque ce dernier était venu s’entraîner au sein de l’aca­démie à Majorque.