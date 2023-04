Toni a répondu à une inter­view pour le compte de Radio Marca. L’oncle de Rafa a fait même quelques révé­la­tions. Si Toni se permet de dire toutes ces choses, c’est qu’il doit avoir des infor­ma­tions précises de l’état de forme de Rafa.

« Il aime­rait être déjà en compé­ti­tion, mais ce n’est plus très loin. Il va jouer à Paris, même s’il sera impor­tant de mesurer ses aspi­ra­tions, de voir comment il s’en­traîne ces prochaines semaines et aussi d’ana­lyser ce qu’il peut faire à Rome. Il ne pense pas à la retraite, il veut juste bien récu­pérer et conti­nuer à concourir parce qu’il est passionné par ce sport »