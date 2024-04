Le discours change un peu du côté du clan Nadal. On ne parle plus de simple retour mais de construire un chemin pour arriver à Roland‐Garros en ayant des possi­bi­lités de réaliser quelque chose. C’est exac­te­ment ce qu’ex­plique Toni Nadal qui s’est confié à un média espa­gnol récemment.

« Je suis son oncle donc je le connais bien. Je me suis fina­le­ment habitué aux moments qui succèdent les bles­sures. En général, cela rend toujours plus fort de revenir après une telle période. Je suis conscient que le défi est vrai­ment compliqué. Le rythme des joueurs comme Sinner ou Alcaraz est impres­sion­nant, de ce fait ils seront diffi­ciles à battre. Rafael a un peu d’espoir en lui et veut aller jusqu’au bout. Comme il reste encore un mois pour Roland Garros, je pense que c’est possible. Je sais que c’est diffi­cile, mais c’est possible.