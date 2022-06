Membre de l’aca­démie Rafael Nadal depuis 2018, Casper Ruud va disputer, quatre ans après, sa première finale en Grand Chelem face… à Rafael Nadal. Une belle occa­sion pour le direc­teur, Toni Nadal, de mettre un gros coup de projec­teur sur son travail et le parcours du Norvégien dans une récente vidéo postée sur le compte Twitter de l’académie.

Toni recon­naît notam­ment qu’une défaite de son neveu face à Ruud serait presque un moindre mal. « Je sais que ce sera un match diffi­cile pour les deux, mais si Rafael doit perdre, mieux vaut que ce soit contre Casper. Et s’il doit perdre, c’est mieux qu’il perde face à Rafael parce qu’il a déjà dit qu’il était son idole. C’est une double joie que Rafael joue une nouvelle finale de Roland Garros et que son adver­saire soit Casper Ruud, un autre joueur qui a égale­ment été formé ici. Nous sommes tota­le­ment fiers de cette colla­bo­ra­tion et, en plus, nous avons la chance d’avoir travaillé avec l’un des joueurs les plus éduqués du circuit professionnel. »