Comme pour chaque tournoi du Grand Chelem depuis plusieurs années, Toni Nadal a droit à sa petite chro­nique dans le très renommé quoti­dien espa­gnol, El Pais.

Et si l’oncle de Rafa a commencé par louer les qualités de la relève du tennis espa­gnol, incarnée par Landaluce et Jodar, il n’a pas mis long­temps à évoquer la défaite surprise et rocam­bo­lesque dès le 2e tour de l’im­mense favori de cette édition 2026 de Roland‐Garros, Jannik Sinner.

« Cette édition restera égale­ment dans les mémoires pour la défaite préma­turée de l’ac­tuel numéro un mondial, l’Italien Jannik Sinner, qui, au terme d’un match incom­pré­hen­sible, a été éliminé par Cerúndolo. Si la victoire de l’Argentin était déjà surpre­nante en soi, la manière dont elle s’est produite l’était encore plus. L’Italien menait large­ment 6–3, 6–2 et 5–1, mais à partir de là, il n’a réussi à remporter que deux des dix‐huit jeux suivants ; une situa­tion vrai­ment étrange pour un joueur de son calibre et de sa régu­la­rité. Les jour­na­listes et les fans, en général, sont restés perplexes et ont tenté de trouver une expli­ca­tion à ce qui s’est passé ce jour‐là sur le court Philippe‐Chatrier. La plupart ont évoqué un éven­tuel coup de chaleur qui l’au­rait laissé à court d’énergie, mais tant lui que son équipe l’ont rapi­de­ment démenti. Ils n’ont proba­ble­ment pas voulu s’ex­poser à des spécu­la­tions qui auraient pu laisser entendre une certaine faiblesse de Sinner dans ce type de condi­tions clima­tiques. Quelle qu’en soit la cause, il est clair qu’un problème physique ponc­tuel a grave­ment perturbé son jeu. »