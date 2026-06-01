Comme pour chaque tournoi du Grand Chelem depuis plusieurs années, Toni Nadal a droit à sa petite chronique dans le très renommé quotidien espagnol, El Pais.
Et si l’oncle de Rafa a commencé par louer les qualités de la relève du tennis espagnol, incarnée par Landaluce et Jodar, il n’a pas mis longtemps à évoquer la défaite surprise et rocambolesque dès le 2e tour de l’immense favori de cette édition 2026 de Roland‐Garros, Jannik Sinner.
« Cette édition restera également dans les mémoires pour la défaite prématurée de l’actuel numéro un mondial, l’Italien Jannik Sinner, qui, au terme d’un match incompréhensible, a été éliminé par Cerúndolo. Si la victoire de l’Argentin était déjà surprenante en soi, la manière dont elle s’est produite l’était encore plus. L’Italien menait largement 6–3, 6–2 et 5–1, mais à partir de là, il n’a réussi à remporter que deux des dix‐huit jeux suivants ; une situation vraiment étrange pour un joueur de son calibre et de sa régularité. Les journalistes et les fans, en général, sont restés perplexes et ont tenté de trouver une explication à ce qui s’est passé ce jour‐là sur le court Philippe‐Chatrier. La plupart ont évoqué un éventuel coup de chaleur qui l’aurait laissé à court d’énergie, mais tant lui que son équipe l’ont rapidement démenti. Ils n’ont probablement pas voulu s’exposer à des spéculations qui auraient pu laisser entendre une certaine faiblesse de Sinner dans ce type de conditions climatiques. Quelle qu’en soit la cause, il est clair qu’un problème physique ponctuel a gravement perturbé son jeu. »
Publié le lundi 1 juin 2026 à 20:53