Frustré de voir son neveu évoluer en session de nuit ce mardi face à Novak Djokovic, Toni Nadal s’est exprimé sur cette program­ma­tion qui a tant fait parler. Et selon lui, l’argent est l’unique respon­sable de cette déci­sion en raison du contrat passé entre le Grand Chelem pari­sien et le service de vidéo à la demande.

« C’est dommage pour Rafa. Il a eu une année compli­quée et il sait que ce Roland‐Garros pour­rait être son dernier, c’est pour­quoi il a voulu jouer dans la journée, car ce sont les condi­tions qui ressemblent le plus à la finale, mais au final, c’est l’argent qui décide. Il est plus logique qu’un match de ce niveau soit joué pendant la journée. La nuit, la frappe de Rafa est moins bonne et celle de Djokovic est plus confiante. »