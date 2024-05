Dans des propos accordés à « Diarios de Bicicleta » et rapportés par ESPN, Toni Nadal s’est montré très opti­miste pour son neveu.

L’entraîneur espa­gnol a en effet comparé la situa­tion actuelle de Rafa, qui n’a toujours pas confirmé sa parti­ci­pa­tion à Roland‐Garros malgré sa présence ce lundi à Paris, avec l’Open d’Australie 2022 où il avait dû prendre une déci­sion au dernier moment.

« Trois jours avant le voyage en Australie, il avait eu le covid mais il a été testé négatif et il ne savait toujours pas s’il devait voyager. Finalement, il a décidé d’y aller, en commen­çant avec peu de prépa­ra­tion, et il a gagné le tournoi », a rappelé l’oncle le plus célèbre de l’his­toire du sport.