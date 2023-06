Dans une inter­view donnée à nos confères de Eurosport, la légende du basket trico­lore et de l’équipe NBA des San Antonio Spurs s’est exprimé sur la longé­vité de Novak Djokovic et sa quête de titres au plus haut niveau, en le compa­rant aux figures qui ont marqué l’his­toire de son sport dont l’illustre Michael Jordan. Rien que ça.

« Pour moi, Novak est l’un des meilleurs athlètes de tous les temps, dans tous les sports. Ce qu’il a fait pour la longé­vité et pour le faire aussi long­temps, je ne pense pas qu’il y ait beau­coup d’ath­lètes qui l’aient fait dans l’his­toire du jeu. J’ai donc beau­coup de respect pour lui. Je l’ai rencontré plusieurs fois. C’est un grand fan de basket, en Serbie c’est peut‐être le sport numéro un. J’aime le regarder jouer, j’aime son esprit combatif. C’est mon aspect préféré, la partie mentale. Connaissant Alizé [Lim, présen­ta­trice d’Eurosport à Roland‐Garros et compagne de Parker] et connais­sant un peu mieux le jeu, je sais que le mental est un élément essen­tiel dans ce sport. Et il faut recon­naître que Djokovic et Nadal sont les meilleurs. On peut certai­ne­ment le comparer à Michael Jordan dans mon sport. J’ai beau­coup de respect pour lui. Je pense qu’il va battre le record (de titres en Grand Chelem). Il est en bonne santé, je connais son régime, il se concentre vrai­ment là‐dessus. Je ne vois pas comment il pour­rait ne pas battre le record. Rafa peut toujours dire « j’ai le record », mais Novak va l’obtenir ».