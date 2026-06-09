Après avoir rendu un vibrant hommage à Alexander Zverev, suite au sacre de l’Allemand à Roland‐Garros, via un long message publié sur son compte Instagram, Novak Djokovic, n’a pas oublié le malheureux finaliste, Flavio Cobolli.
Dans un rôle de représentant et d’ambassadeur du tennis qu’il tient à merveille, l’homme aux 24 tournois du Grand Chelem a tenu à féliciter publiquement le joueur italien pour son magnifique parcours sur la terre battue parisienne.
« Flavio, félicitations pour ce grand tournoi. Tu peux être fier des efforts qui t’ont permis d’atteindre la finale d’un Grand Chelem. Ce n’est que le début », a joliment écrit le Serbe, toujours aussi classe et attentionné avec ses collègues du circuit.
Publié le mardi 9 juin 2026 à 15:45