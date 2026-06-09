Accueil ATP

Toujours aussi classe, Novak Djokovic n’ou­blie pas Cobolli, battu par Zverev en finale : « Ce n’est que le début »

Par
Thomas S
-
164

Après avoir rendu un vibrant hommage à Alexander Zverev, suite au sacre de l’Allemand à Roland‐Garros, via un long message publié sur son compte Instagram, Novak Djokovic, n’a pas oublié le malheu­reux fina­liste, Flavio Cobolli. 

Dans un rôle de repré­sen­tant et d’am­bas­sa­deur du tennis qu’il tient à merveille, l’homme aux 24 tour­nois du Grand Chelem a tenu à féli­citer publi­que­ment le joueur italien pour son magni­fique parcours sur la terre battue parisienne. 

« Flavio, féli­ci­ta­tions pour ce grand tournoi. Tu peux être fier des efforts qui t’ont permis d’at­teindre la finale d’un Grand Chelem. Ce n’est que le début », a joli­ment écrit le Serbe, toujours aussi classe et atten­tionné avec ses collègues du circuit. 

Publié le mardi 9 juin 2026 à 15:45

A propos de l’auteur

Thomas S

Préférant sacri­fier des après‐midis dehors avec les copains pour suivre Roland‐Garros à la TV, Thomas a toujours eu le désir de vivre de sa passion. C’est par l’écri­ture et le jour­na­lisme qu’il concré­tise son rêve en inté­grant la rédac­tion de We Love Tennis en avril 2017 en tant que pigiste, avant de devenir rédac­teur en chef en août 2021. Une aven­ture vouée à se pour­suivre aussi long­temps que possible.

ARTICLES CONNEXESDu même auteur

We Love Tennis
Contact & Recrutement | Crédits | Mentions Légales | Personnaliser RGPD | Live Score I Notre partenaire E-Shop Tennis I Notre marque padel I Notre partenaire Nutrition
Facebook Instagram Twitter
© The Tennis Factory 2026 ♥