Après avoir rendu un vibrant hommage à Alexander Zverev, suite au sacre de l’Allemand à Roland‐Garros, via un long message publié sur son compte Instagram, Novak Djokovic, n’a pas oublié le malheu­reux fina­liste, Flavio Cobolli.

Dans un rôle de repré­sen­tant et d’am­bas­sa­deur du tennis qu’il tient à merveille, l’homme aux 24 tour­nois du Grand Chelem a tenu à féli­citer publi­que­ment le joueur italien pour son magni­fique parcours sur la terre battue parisienne.

« Flavio, féli­ci­ta­tions pour ce grand tournoi. Tu peux être fier des efforts qui t’ont permis d’at­teindre la finale d’un Grand Chelem. Ce n’est que le début », a joli­ment écrit le Serbe, toujours aussi classe et atten­tionné avec ses collègues du circuit.