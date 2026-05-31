Quallfiée pour les 8ème de finale en ayant sorti Anisimova, tête de série 6, la Française peut viser plus loin d’autant qu’elle affronte une autre surprise au tour prochain, la Polonaise Maja Chwalinska, 114ème, qui a battu Sakkari en 3 sets.
« Le physique, c’est primordial. C’est ce qui nous fait être capable d’enchaîner les matchs, de tenir un match, de pouvoir être au combat. C’est vraiment la première condition pour être capable d’enchaîner. Je suis contente de voir que cela tient, de me sentir bien sur le court. C’est vrai que c’est le résultat de travail aussi en amont et que l’on ne voit pas. Là dessus, je suis contente de voir que cela paye. C’est vrai que de temps en temps, quand on fait de grosses préparations, on ne voit pas le résultat tout de suite, donc contente de le voir maintenant. Après, oui, c’est sûr qu’il faut que tout soit là, que ce soit bien, que mentalement, on soit bien et être capable de gérer les matchs, que l’on soit capable de sortir un bon tennis aussi pour pouvoir aller chercher les matchs. C’est un ensemble de plein de choses, oui »
Publié le dimanche 31 mai 2026 à 09:45