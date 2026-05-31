Quallfiée pour les 8ème de finale en ayant sorti Anisimova, tête de série 6, la Française peut viser plus loin d’au­tant qu’elle affronte une autre surprise au tour prochain, la Polonaise Maja Chwalinska, 114ème, qui a battu Sakkari en 3 sets.

« Le physique, c’est primor­dial. C’est ce qui nous fait être capable d’en­chaîner les matchs, de tenir un match, de pouvoir être au combat. C’est vrai­ment la première condi­tion pour être capable d’en­chaîner. Je suis contente de voir que cela tient, de me sentir bien sur le court. C’est vrai que c’est le résultat de travail aussi en amont et que l’on ne voit pas. Là dessus, je suis contente de voir que cela paye. C’est vrai que de temps en temps, quand on fait de grosses prépa­ra­tions, on ne voit pas le résultat tout de suite, donc contente de le voir main­te­nant. Après, oui, c’est sûr qu’il faut que tout soit là, que ce soit bien, que menta­le­ment, on soit bien et être capable de gérer les matchs, que l’on soit capable de sortir un bon tennis aussi pour pouvoir aller cher­cher les matchs. C’est un ensemble de plein de choses, oui »