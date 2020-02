Tracy Austin est une observatrice du monde du tennis et récemment elle s’est exprimée au sujet de Novak Djokovic. Pour elle, tout est possible pour le Serbe : « Novak est très bien physiquement et a montré qu’il peut gagner à la fois Roger et Rafa à plusieurs reprises. Je pense qu’il a quatre ans d’avance sur les autres au plus haut niveau et va regagner tous les Grands Chelems, y compris Roland Garros, où il arrivera à dominer Rafael Nadal »