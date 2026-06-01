Accueil Roland Garros

Très logi­que­ment Daniel Vallejo a été lour­de­ment sanctionné

Par
Laurent Trupiano
-
254
Tennis -Internationaux de France - Roland Garros 2026 - ITF - 28/05/2026 - Adolfo Daniel Vallejo - Paraguay

Après ses propos « sexistes » sur l’ar­bitre, le joueur para­guayen qui avait perdu au 2ème tour face à Moïse Kaoumé a été lour­de­ment sanc­tionné financièrement.

En effet, il devra s’ac­quitter de la somme de 65.000 euros, c’est la moitié du prize money reçu par le tournoi. Une fois de plus, Amélie Mauresmo affirme son auto­rité et c’est tout à fait justifié. On ne sait pas s’il peut faire appel de cette sanc­tion. Reste à savoir si le joueur qui a du toucher son prize money après sa défaite va s’ac­quitter de cette somme ou entamer une procédure.

Publié le lundi 1 juin 2026 à 12:22

A propos de l’auteur

Laurent Trupiano

Laurent Trupiano est jour­na­liste depuis plus de 25 ans, il a travaillé pour divers médias (Le Parisien, Le Point, Radio France), il a été le co‐fondateur de Sport24.com. En 2007, il a créé le maga­zine We Love Tennis et lancé le site Welovetennis.fr en 2013. Aujourd’hui, il est le direc­teur de la rédac­tion des deux supports.

ARTICLES CONNEXESDu même auteur

We Love Tennis
Contact & Recrutement | Crédits | Mentions Légales | Personnaliser RGPD | Live Score I Notre partenaire E-Shop Tennis I Notre marque padel I Notre partenaire Nutrition
Facebook Instagram Twitter
© The Tennis Factory 2026 ♥