Après ses propos « sexistes » sur l’arbitre, le joueur paraguayen qui avait perdu au 2ème tour face à Moïse Kaoumé a été lourdement sanctionné financièrement.
Daniel Vallejo has lost half his prize money after comments about a female umpire 👇👇— Adam_Addicott (@AdamAddicott) June 1, 2026
French Open Fines Daniel Vallejo 65,000 Euros For Sexiest Jibe At Umpire https://t.co/dCzKf4dW6K
En effet, il devra s’acquitter de la somme de 65.000 euros, c’est la moitié du prize money reçu par le tournoi. Une fois de plus, Amélie Mauresmo affirme son autorité et c’est tout à fait justifié. On ne sait pas s’il peut faire appel de cette sanction. Reste à savoir si le joueur qui a du toucher son prize money après sa défaite va s’acquitter de cette somme ou entamer une procédure.
Publié le lundi 1 juin 2026 à 12:22