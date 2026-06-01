Après ses propos « sexistes » sur l’ar­bitre, le joueur para­guayen qui avait perdu au 2ème tour face à Moïse Kaoumé a été lour­de­ment sanc­tionné financièrement.

Daniel Vallejo has lost half his prize money after comments about a female umpire 👇👇



French Open Fines Daniel Vallejo 65,000 Euros For Sexiest Jibe At Umpire https://t.co/dCzKf4dW6K — Adam_Addicott (@AdamAddicott) June 1, 2026

En effet, il devra s’ac­quitter de la somme de 65.000 euros, c’est la moitié du prize money reçu par le tournoi. Une fois de plus, Amélie Mauresmo affirme son auto­rité et c’est tout à fait justifié. On ne sait pas s’il peut faire appel de cette sanc­tion. Reste à savoir si le joueur qui a du toucher son prize money après sa défaite va s’ac­quitter de cette somme ou entamer une procédure.