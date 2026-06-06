La belle aven­ture de Moïse Kouamé à Roland‐Garros s’était arrêtée la semaine dernière au troi­sième tour. Le Français de 17 ans avait été battu face au 36e joueur mondial, Alejandro Tabilo, en quatre manches (4−6, 6–3, 6–4, 7–6 [9]).

Et alors que le Tricolore, actuel­le­ment 216e mondial, devait enchaîner cette semaine au Challenger de Lyon, il a fina­le­ment déclaré forfait.

« Triste nouvelle… Pour vous dire que je ne pourrai pas venir au tournoi de Lyon, à cause d’une douleur au coude. Avec mon équipe, on a décidé de ne pas prendre trop de risques », a expliqué Moïse Kouame.