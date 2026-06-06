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« Triste nouvelle » pour Moïse Kouame après son beau parcours à Roland‐Garros !

Par
Baptiste Mulatier
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La belle aven­ture de Moïse Kouamé à Roland‐Garros s’était arrêtée la semaine dernière au troi­sième tour. Le Français de 17 ans avait été battu face au 36e joueur mondial, Alejandro Tabilo, en quatre manches (4−6, 6–3, 6–4, 7–6 [9]).

Et alors que le Tricolore, actuel­le­ment 216e mondial, devait enchaîner cette semaine au Challenger de Lyon, il a fina­le­ment déclaré forfait.

« Triste nouvelle… Pour vous dire que je ne pourrai pas venir au tournoi de Lyon, à cause d’une douleur au coude. Avec mon équipe, on a décidé de ne pas prendre trop de risques », a expliqué Moïse Kouame.

Publié le samedi 6 juin 2026 à 19:41

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

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