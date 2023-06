Immense favo­rite de la demi‐finale qui l’op­po­sait ce jeudi à la surprise brési­lienne, Beatriz Haddad Maia, Iga Swiatek a parfai­te­ment tenu son rang malgré la forte oppo­si­tion et la grande déter­mi­na­tion de son adver­saire : 6–2, 7–6(7), après 2h07 de jeu.

Voir Iga Swiatek se faire breaker blanc d’en­trée de match n’est pas quelque chose de banal pour les spec­ta­teurs du Philippe‐Chatrier. Et même si la numéro une mondiale a tout de suite récu­péré son enga­ge­ment, on a bien senti que la 14e joueuse mondiale n’était pas venue pour faire de la figu­ra­tion et encore moins pour encaisser une fameuse bulle dont Iga raffole.

Légèrement surclassée en fin de premier set (2−6), la Brésilienne, grâce notam­ment à une énorme confiance en elle, conti­nuait de plus belle en s’emparant du service de la Polonaise lors du troi­sième jeu de la deuxième manche. Mais c’était sans compter le retour d’Iga qui recol­lait à 3 jeux partout avant un énorme bras de fer de plus de 20 minutes dans lequel Swiatek a été mise en diffi­culté en sauvant pas moins de quatre balles de break.

Logique donc que ce soit un jeu décisif qui allait dépar­tager ces deux grandes combat­tantes dans un style tout à fait diffé­rent. Et à ce jeu‐là, c’est une nouvelle fois la tenante du titre qui tirait son épingle de jeu pou s’of­frir une troi­sième finale en seule­ment cinq éditions.

De quoi rappeler les premières années de domi­na­tion d’un certain Rafael Nadal…