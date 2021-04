Caroline Garcia n’a pas rejoué depuis sa défaite en trois sets contre Simona Halep au 2ème tour à Miami, le 25 mars. Un mois plus tard, la Française n’est pas encore tota­le­ment remise de ses diffé­rentes bles­sures. Elle repousse son retour au tournoi de Rome, du 10 au 16 mai.

« Contrainte à une pause après Miami pour soigner mon pied et mon genou, j’ai repris le physique depuis 10 jours et le tennis seule­ment hier. Malheureusement ce sera trop juste pour jouer Madrid et St Malo. Je dois prendre le temps néces­saire, suivre le proto­cole, bien me préparer pour être prête pour cette saison de terre battue et les chal­lenges qui s’annoncent, avec au programme Rome, Parma, Strasbourg et Roland Garros », a indiqué Caroline Garcia sur ses réseaux sociaux. La 54ème mondiale garde une belle petite marge pour bien se préparer avant le Grand Chelem parisien.