Si Stefanos Tsitsipas a beau­coup souf­fert de sa finale perdue contre Novak Djokovic à Roland‐Garros la saison dernière, il s’en est remis. Son retour sur le court Philippe‐Chatrier cette semaine à l’en­traî­ne­ment ne l’a pas impacté psycho­lo­gi­que­ment, avant cette nouvelle édition où il est le grand favori dans sa partie de tableau.

« Je me suis entraîné pour la première fois il y a quelques jours, ici. Je dois dire que je n’ai pas eu de souve­nirs qui me soient venus à l’es­prit sur ce court, pas de flash‐ back. Vraiment, c’est terrible quand même, cette défaite, lors de la finale de l’année dernière, parce que je menais au départ deux sets à zéro. Il a très bien joué, il a mieux joué que moi. Il méri­tait de gagner, surtout quand je menais moi deux sets zéro au départ. Et donc, c’était simple. Il faut simple­ment que je m’amé­liore, que je puisse tenir sur le long terme plus long­temps, même après 2 sets ; et puis, être en mesure de me battre sur chaque balle et d’avoir encore toute mon énergie », a déclaré le Grec qui va jouer Lorenzo Musetti au 1er tour.