Mené rapi­de­ment deux manches à zéro par un Lorenzo Musetti entre­pre­nant, Stefanos a laissé passer l’orage un peu comme l’avait fait l’an dernier un certain Novak Djokovic face à l’Italien (5–7, 4–6, 6–2, 6–3, 6–2). Le Grec n’a jamais paniqué, et plus le match avan­çait, plus il a retrouvé ce qui fait sa force, un jeu d’at­taque précis et énergique.

Cette victoire au bout de la nuit sur le central confirme que Tsitsipas a du cœur et beau­coup d’envie. Cela traduit aussi un vrai mental car il aurait pu aussi s’écrouler après ce début de match raté.

Celui qui fait figure de favori dans le bas du tableau a donc main­tenu son rang. Ce premier tour certes diffi­cile est fina­le­ment une bonne nouvelle car cela lui a permis vrai­ment de rentrer dans le tournoi.