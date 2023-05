Si vous ne le saviez pas encore, Stefanos Tsitsipas adore la philo­so­phie. En même temps, il est Grec !

De passage ce mercredi en confé­rence de presse après sa victoire face à l’Espagnol Carballes Baena au deuxième tour de Roland‐Garros, il a été demandé au 5e joueur mondial ce que l’ar­ro­sage des courts entre les sets signi­fiait pour lui. Attention, la réponse est un peu lunaire…

« C’est le nettoyage de l’âme. C’est un peu comme dans la vie. On fait table rase sur le passé, et on commence avec quelque chose de nouveau. C’est une belle sensa­tion, quand on entre sur un court où le filet a bien été passé, les lignes sont bien nettoyées. Cela fait une belle expé­rience visuelle. Mais il y a une beauté aussi quand le court est plein de marques. On voit tous les efforts, le travail de jeu de jambes, tous les efforts qui ont été mis. Vous avez une vision de l’ef­fort qui a été mis pour que tu puisses réussir dans ce que tu fais. C’est prati­que­ment un nettoyage spiri­tuel. Je suis attaché à cela, parce que j’ai joué sur cette surface depuis mes débuts au tennis. Ces rituels, je les ai vus, cela fait partie de moi. Cela fait partie de mon iden­tité. Je l’ai fait moi‐même des milliers de fois. Maintenant, c’est un rituel qui est fait par d’autres personnes. Ce n’est plus moi qui passe le filet et qui nettoie le terrain. »