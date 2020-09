Jamais sans mon père ou si peu, Stefanos Tsitsipas a retrouvé son papa en tribune alors qu’il avait été absent à Rome. Si quelques fois leurs échanges sont tendus, il reste que pour Stefanos sa présence est « indispensable » : « C’était difficile qu’il ne soit pas là à Rome. Mais pour être honnête, je me suis un peu battu, la séparation était difficile, le fait qu’il ne soit pas là-bas. Je crois que c’était la première fois que mon père était absent d’un match depuis que j’ai 12 ou 13 ans, quand j’ai commencé à jouer et à voyager. Donc c’était très inhabituel pour moi. Je peux vous dire que je ne me sentais pas à l’aise, même si j’avais mes entraîneurs de l’Académie, et toute mon équipe, mais mon papa n’était pas là. J’avais le sentiment qu’il me manquait quelque chose, et c’est essentiel pour un joueur d’avoir les bonnes personnes autour de lui. J’apprécie encore plus le fait qu’il soit à mes côtés maintenant. Il est mon bras droit, il m’aide pour tout, et il me permet de me sentir important, hors du court, et dans ma vie quotidienne ».