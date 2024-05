Stefanos Tsitsipas aurait‐il adopté la méthode Adrian Mannarino, qui consiste à décou­vrir le nom de son adver­saire au dernier moment ? Lorsqu’un jour­na­liste l’a inter­rogé sur son tirage diffi­cile à Paris après sa victoire contre Daniel Altmaier au deuxième tour de Roland‐Garros (6−3, 6–2, 6–7, 6–4), le fina­liste de l’édi­tion 2021 a en tout cas révélé ne pas être au courant de ce qui l’at­ten­dait par la suite.

Tsitsipas : « Je prends les choses match par match. Si vous demandez, je ne sais même pas contre qui je vais jouer au prochain tour. »

Journaliste : « Sonego ou Zhang. »

Tsitsipas : « D’accord. J’aime me concen­trer sur mes matches indé­pen­dam­ment et ne pas regarder qui je pour­rais avoir en quarts de finale ou en demi‐finales. Ce que j’ai appris grâce à cela, c’est que mon imagi­na­tion est grande et qu’elle est parfois débridée, libre et vaga­bonde. Je m’ima­gine déjà en train de jouer ce joueur alors que je devrais plutôt me concen­trer sur le présent et penser à la manière dont je dois battre l’ad­ver­saire actuel. Je veux donc éviter que mon esprit soit trop libre et trop créatif, et me concen­trer sur ce que j’ai à faire sur l’ins­tant présent. »