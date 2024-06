Face à Arnaldi, le Grec a mis du temps à trouver le bon rythme puis­qu’il a du sauver 4 balles de deux manches à zéro pour fina­le­ment s’im­poser en 5 manches avec autorité.

Au bord du gouffre contre Arnaldi qui a eu 4 balles de 2 sets 0, Tsitsipas ne s’est pas affolé et a réussi à s’imposer 36 76 62 62.

64 coups gagnants, 48 fois au filet, le Grec jouera Alcaraz en 1⁄ 4 , comme l’an dernier, qui lui a ronronné face un Félix diminué, 63 63 61. — Benoit Maylin (@BenoitMaylin) June 2, 2024

Sur le court après cette victoire très impor­tante, Stefanos a fait mine de décou­vrir qu’il allait jouer Carlos Alcaraz en quart de finale, une affiche qui sera peut‐être sélec­tionnée pour être en night session.

En tout cas, Stefanos se dit vrai­ment prêt pour ce défi.

« Il a dit dans le passé qu’il aimait jouer contre moi, j’es­père que cette fois il l’ai­mera un peu moins J’espère pouvoir le mettre plus mal à l’aise cette fois, c’est mon objectif avant le match et j’es­père que je vais tenter ma chance et jouer dans une bonne ambiance comme aujourd’hui, ce sont les moments que vous voulez en tant que joueur de tennis. »