Auteur d’un match très labo­rieux face à Vesely, le Grec qui s’est imposé en 4 sets a frôle la petite catas­trophe puis­qu’il a du sauvé trois balles de sets dans le tie‐break du 4ème set. Soulagé il a donc fait preuve d’hu­mour quand il a évoqué ce qu’il allait faire pendant les deux prochains jours de repos.

« Cela me donne une possi­bi­lité d’aller un peu plus à l’en­traî­ne­ment. Aujourd’hui, j’étais sur le terrain pendant quelques heures, je pense que cela m’aide aussi. Attention aussi au vin rouge et aux baguettes peut‐être »