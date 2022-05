Facile vain­queur du Suédois Ymer, Stefanos Tsitispas est venu relax en confé­rence de presse et comme d’ha­bi­tude il a glissé quelques pépites.

« Je vais dire je respecte beau­coup le Top 3, d’avoir été aussi régu­lier ces dernières années. Je ne pense pas qu’il y a quelque chose derrière cela. Beaucoup de gens disent qu’il peut y avoir des substances derrière cela, mais je ne crois pas du tout en tout cela. J’ignore toutes ces rumeurs. La ques­tion que je me pose c’est : « comment je peux devenir un meilleur athlète » et que ces personnes m’ont poussé à le devenir. La ques­tion que je me pose : « Qu’est‐ce que je peux ajouter à ma vie qui va m’aider à atteindre plus, à faire plus, à faire mieux dans ma carrière ? »

De votre envoyé spécial à Roland‐Garros