Interrogé sur la possi­bi­lité que Nole remporte son 23ème tournoi en Grand Chelem, le Grec qui n’aime pas forcé­ment parler des autres joueurs a proposé une réponse un peu rude.

« Je ne m’en­dors pas le soir en y pensant, cela n’oc­cupe pas mon esprit. Ce serait super pour lui ! S’il est en mesure de le faire, il aura tout mon respect. Tout ce que j’es­saie de faire pour l’ins­tant, c’est de me concen­trer sur moi‐même et d’être peut‐être celui que tout le monde détes­tera un jour et de la bonne manière, bien sûr. Quand vous commencez à gagner, vous devenez très impopulaire »