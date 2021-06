Stefanos Tsitsipas est à une marche de l’Olympe. Vainqueur en cinq manches d’Alexander Zverev en demi‐finales de Roland Garros, le Grec s’est montré parti­cu­liè­re­ment ému au micro de Marion Bartoli à l’issue de cette magni­fique victoire.

« Je ne peux que penser à mes racines, je viens d’un tout petit endroit et mon rêve était de pouvoir jouer dans ce stade, devant ce public. C’était nerveu­se­ment épou­van­table, surtout lors de ce premier au 5e set où j’ai dû sauver trois balles de break de suite. Mais heureu­se­ment, le public m’a soutenu et m’a donné de l’énergie. J’ai senti qu’il y avait de l’es­poir et des possi­bi­lités. La seule chose à faire dans ces moments‐là est de se battre. C’était très dur, il y avait beau­coup d’émotions, j’ai connu plein de phases émotion­nelles… c’est sans aucun doute la victoire la plus impor­tante de ma carrière. »