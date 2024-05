Ce dimanche, Stefanos Tsitsipas avait pris tout le monde à contre‐pied, en faisant d’Alejandro Davidovich Fokina son favori pour soulever la Coupe des Mousquetaires, le 9 juin.

Interrogé une nouvelle fois sur son favori en confé­rence de presse, après sa solide victoire contre Marton Fucsovics au premier tour, le numéro neuf mondial a fait volte‐face sur sa première réponse.

« C’est un peu 50/50 pour tout le monde. Quand j’y pense, je dirais que Novak est encore le favori, il a quand même remporté plusieurs fois le tournoi ici. Peut‐être n’a‐t‐il pas engrangé les meilleurs résul­tats ces derniers temps, on a l’ha­bi­tude qu’il gagne chaque match, mais je le consi­dère quand même comme le favori. Jannik Sinner est aussi un favori. Je pense que ce sont des joueurs complets et ils peuvent jouer aussi bien, quelle que soit la surface. La rapi­dité et les frappes de Sinner sont fantas­tiques. Il monte au filet rapi­de­ment, c’est ce qu’il faut pour jouer sur terre battue. Il y a quelques autres joueurs égale­ment que je n’ai pas mentionnés qui pour­raient faire partie des favoris aussi. »

Une sélec­tion déjà plus cohé­rente et moins fantai­siste, de la part du Grec.