Après deux premiers sets où il a expliqué avoir tenté de nouvelles choses Stefanos est revenu à ses « fondamentaux » et cela lui a permis de revenir dans le match. En conférence de presse, il a insisté sur ce changement tactique décisif mais aussi sur le niveau incroyable que Novak Djokovic lui a proposé durant les cinq manches de cette demi-finale incroyable : « Je peux dire que je suis en même temps heureux, mais j’aurais pu avoir un meilleur résultat aujourd’hui. Novak a montré une fois encore quel incroyable athlète il est sur le court. C’est très difficile de jouer contre lui. C’est un des plus incroyables adversaires que j’ai eu dans la vie. Il m’a donné vraiment beaucoup de difficultés sur le court. Malheureusement, vers la fin du match, une blessure qui m’est apparue à Rome s’est réveillée, et il a été difficile de conserver l’esprit combatif que j’avais pour terminer le match. J’ai néanmoins fait de mon mieux et je suis heureux d’être revenu dans le jeu et d’être resté aussi longtemps que possible dans ce match ».