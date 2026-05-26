Programmé sur le court Philippe‐Chatrier pour son entrée en lice à Roland‐Garros face au Français, Alexandre Muller, Stefanos Tsitsipas a vu son adversaire, en larmes, abandonner au début de la deuxième manche à cause d’une blessure au mollet.
Pas malheureux, le Grec s’est présenté en conférence de presse où il a notamment répondu à une question sur la progression impressionnante de Jannik Sinner, qu’il avait battu lors des éditions 2022 et 2023 de l’Open d’Australie.
« Si vous m’aviez dit qu’il allait devenir aussi bon qu’il l’est aujourd’hui, j’aurais eu du mal à imaginer, à ce moment‐là, qu’il allait exploser d’un coup comme il l’a fait, en remportant pratiquement tout (sourire). Il jouait très bien au tennis. Même à l’époque, il jouait très bien au tennis. J’ai juste l’impression que son jeu n’était pas aussi structuré qu’il l’est aujourd’hui. On dirait que maintenant, il est beaucoup plus structuré, et il utilise clairement beaucoup plus de variations dans son jeu. Son coup droit, d’après ce dont je me souviens, n’était pas le meilleur aspect de son jeu, mais aujourd’hui, il est devenu solide de tous les côtés. Il n’y a pas beaucoup de faiblesses dans son jeu. Je pense que c’est ce qui rend la tâche difficile pour la plupart d’entre nous quand on joue contre lui. Par exemple, son service s’est énormément amélioré. Quand je l’ai affronté, je ne me souviens pas qu’il servait si bien. Maintenant, il trouve ses angles. Il ne sert pas forcément très fort, avec une vitesse élevée, mais il est capable de trouver ses angles, surtout dans les moments de pression, mais aussi dans les moments qui comptent. Il vise toujours un premier service à haut pourcentage de réussite, et cela lui donne un gros avantage dans son jeu. »
Publié le mardi 26 mai 2026 à 16:06