Programmé sur le court Philippe‐Chatrier pour son entrée en lice à Roland‐Garros face au Français, Alexandre Muller, Stefanos Tsitsipas a vu son adver­saire, en larmes, aban­donner au début de la deuxième manche à cause d’une bles­sure au mollet.

Pas malheu­reux, le Grec s’est présenté en confé­rence de presse où il a notam­ment répondu à une ques­tion sur la progres­sion impres­sion­nante de Jannik Sinner, qu’il avait battu lors des éditions 2022 et 2023 de l’Open d’Australie.

« Si vous m’aviez dit qu’il allait devenir aussi bon qu’il l’est aujourd’hui, j’aurais eu du mal à imaginer, à ce moment‐là, qu’il allait exploser d’un coup comme il l’a fait, en rempor­tant prati­que­ment tout (sourire). Il jouait très bien au tennis. Même à l’époque, il jouait très bien au tennis. J’ai juste l’impression que son jeu n’était pas aussi struc­turé qu’il l’est aujourd’hui. On dirait que main­te­nant, il est beau­coup plus struc­turé, et il utilise clai­re­ment beau­coup plus de varia­tions dans son jeu. Son coup droit, d’après ce dont je me souviens, n’était pas le meilleur aspect de son jeu, mais aujourd’hui, il est devenu solide de tous les côtés. Il n’y a pas beau­coup de faiblesses dans son jeu. Je pense que c’est ce qui rend la tâche diffi­cile pour la plupart d’entre nous quand on joue contre lui. Par exemple, son service s’est énor­mé­ment amélioré. Quand je l’ai affronté, je ne me souviens pas qu’il servait si bien. Maintenant, il trouve ses angles. Il ne sert pas forcé­ment très fort, avec une vitesse élevée, mais il est capable de trouver ses angles, surtout dans les moments de pres­sion, mais aussi dans les moments qui comptent. Il vise toujours un premier service à haut pour­cen­tage de réus­site, et cela lui donne un gros avan­tage dans son jeu. »