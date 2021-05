Stefanos Tsitsipas s’est imposé ce dimanche soir contre un bon Jérémy Chardy (7–6(6), 6–3, 6–1). Le Grec a souf­fert dans la première manche où il a notam­ment sauvé une balle de match. Il est ensuite clai­re­ment monté en puis­sance, pendant que le Français bais­sait en régime. Quelques minutes après sa victoire, Tsitsipas a avoué avoir mis du temps à rentrer dans le match.

« C’est sûr que la concen­tra­tion est un élément impor­tant dans mon jeu. J’ai pu augmenter mon niveau de concen­tra­tion aujourd’hui après le premier set. Je n’ai pas pu vrai­ment bien trouver mon rythme au début. J’ai l’im­pres­sion de mettre le pied sur l’ac­cé­lé­ra­teur et de ne pas lâcher prise. J’ai senti que je maîtri­sais parfai­te­ment mon jeu lors du troi­sième set. Je suis vrai­ment rentré dans le match, et j’ai eu le senti­ment que je réus­sis­sais bien à me déplacer sur le court et à rester en pleine maîtrise », a expliqué Stefanos Tsitsipas.

Le numéro 5 mondial est déjà foca­lisé sur son 2e tour contre Sebastian Korda ou Pedro Martinez : « Je vais m’en­traîner, je vais tâcher de me préparer au mieux pour le prochain match. Je vais essayer de rester concentré sur le prochain match. »