Stefanos était très ému après son succès.

Il faut dire que son duel face à Zverev a été tendu et indécis.

En confé­rence de presse, Stefanos qui est un joueur très expressif a expliqué comment il appré­hen­dait tout ça et surtout le fabu­leux plaisir qu’il avait à jouer sur ce court : « Ce match était diffi­cile, plein d’émo­tions, avec telle­ment de phases que j’ai dû traverser. À la fin du compte, pouf ! C’est un grand soula­ge­ment. J’ai pu arriver à boucler le match d’une bonne manière. C’était épui­sant, diffi­cile de gérer tout cela mis bout à bout. Il a fallu trouver des compromis sur certains points. Puis, au final, j’étais en mesure de boucler le match et j’en suis fier ! J’adore ce que je fais. J’adore jouer sur ce court. Je suis recon­nais­sant d’avoir l’op­por­tu­nité de jouer contre les meilleurs et de me mettre à l’épreuve, ce dont j’ai toujours rêvé. J’ai toujours souhaité que cela arrive un jour. C’est enfin un rêve à ma portée et je vais essayer d’en faire une réalité. J’adore ça »