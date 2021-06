Stefanos Tsitsipas impres­sionne dans ce Roland Garros. Le numéro un mondial à la race n’a perdu qu’un set depuis le début du tournoi et à écarter Daniil Medvedev en quarts de finale en trois manches (6–3, 7–6[3], 7–5). Pourtant mené 6–1 dans ses confron­ta­tions contre le Russe avant leur match, « Tsitsi » a réussi à maitriser le numéro deux mondial sans trop de diffi­cultés. A l’image des deux balles de set qu’il a sauvées dans la deuxième manche, le Grec s’est montré très solide dans les points importants.

« Dans les moments impor­tants, c’était bien, je gagnais plus de points sur mon service. J’avais un plan plus clair dans ce que je faisais. Bien sûr, cette confiance a été inté­res­sante dans le tie‐break, et ce dernier jeu, il menait 40–0. Et là, j’ai élevé mon jeu. J’ai commencé à atta­quer un petit peu plus, j’étais plus agressif, et cela a payé. Il ne s’at­ten­dait pas à cela. C’était vrai­ment un excellent jeu de relance de ma part. Je pense que j’ai vrai­ment mérité cette victoire.»