Finaliste en titre à la porte d’Auteuil, Stefanos Tsitsipas s’est présenté en confé­rence de presse à l’oc­ca­sion de la journée des médias ce vendredi. Interrogé sur les phrases à conno­ta­tion poli­tique ou philo­so­phique qu’il poste régu­liè­re­ment sur les réseaux sociaux, le Grec a déclaré vouloir inspirer les personnes qui le suivent et notam­ment les jeunes.

« Des vidéos que je regarde, des livres que je lis ; et puis, c’est aussi le fruit de mes pensées. Il m’est arrivé de copier des cita­tions d’autres personnes sans les citer parce que je ne compre­nais pas qu’il était impor­tant de les mentionner. En fait, j’ai des jeunes enfants et un jeune public qui me suivent ; et moi, j’ai­me­rais un peu montrer la voie, essayer d’ins­pirer les autres, être un peu comme un mentor. Vu le succès que j’ai rencontré tout au long de ma carrière, je veux aussi pouvoir inspirer les autres personnes par ces réseaux. Je pense que c’est très impor­tant. Il ne s’agit pas simple­ment de l’as­pect tennis­tique de ma vie mais je suis aussi un être humain, plus qu’un joueur de tennis. C’est ce que je veux mettre en valeur. J’essaie un peu d’être un ensei­gnant, d’aider les autres à vivre une meilleure vie. »