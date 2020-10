Stefanos Tsitsipas peut de nouveau compter sur la présence de son père, après son absence à Rome. Patrick Mouratoglou compose également le staff. Une autre personne très importante est tout le temps présente à ses côtés : sa maman.

Si chacun tente de faire passer son message de son côté, des quiproquos peuvent avoir lieu. Mais Stefanos a besoin de l’énergie que transmet la femme qui l’a mis au monde.

« J’ai appris à travailler comme cela depuis longtemps. Ma maman est là depuis le début du tournoi. Vous l’avez vue aujourd’hui, mais elle a été présente tout du long. Cela fait un moment qu’elle est là. Ma maman connait très bien le tennis. Mais parfois, cela peut être un peu compliqué, quand elle veut me donner son avis ou bien directement des conseils, et que mon père me dit autre chose. Un jour, on s’est assis, et on a dit : voilà, il y a mon coach, si tu veux dire quelque chose, tu dois le faire passer par mon père, Apostolos, parce que sinon, cela peut être compliqué. Et puis, il y a la présence de Patrick. On est une équipe très unie. Ma maman est une petite partie de l’équipe, mais elle apporte beaucoup, des bonnes vibrations, une bonne énergie. Elle est merveilleuse », a assuré le Grec en conférence de presse.