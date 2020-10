Lors de sa conférence de presse, le Grec a été interrogé sur l’idée que cet exercice de questions-réponses pouvaient être rébarbatif. Et la réponse de Stefanos Tsitsipas a été plus que surprenante : « J’ai quelque chose d’intéressant à dire et j’ai toujours voulu le dire : j’étais journaliste à 11 ou 12 ans. J’avais une page Facebook que j’actualisais constamment avec des nouvelles de Federer, Nadal et Djokovic. Cela s’appelait Tennis Court ITN et j’étais dedans tous les jours après l’école ; je vérifiai les résultats et je regardais tout ce qui se passait pour les leaders du tennis de l’époque et donc je comprends bien le journalisme et ce monde particulier » a commenté Stefanos.

Par la suite il a précisé qu’il appréciait surtout les questions décalées : « Parfois, je vais vous dire, il est difficile que ce soit toujours les mêmes questions, les mêmes réponses. J’ai un peu l’impression de me répéter encore et encore mais j’aime bien justement les journalistes qui me posent des questions inattendues, qui sortent des sentiers battus, des questions qui ne sont pas liées à mon match de tennis ou qui, tout en ayant trait au match de tennis, permettent de débloquer quelque chose en moi qui me permet de m’exprimer de manière plus ouverte et de vous donner davantage d’informations »