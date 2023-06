Après sa victoire auto­ri­taire en trois sets contre Diego Schwartzman (6−2, 6–2, 6–3, en 2h05), Stefanos Tsitsipas a analysé ce début de Roland‐Garros très animé en s’at­tar­dant notam­ment sur le cas Djokovic.

« Il y a toujours des surprises dans les tour­nois du Grand Chelem. Surtout dans les premiers tours. Certains joueurs sont plus préparés que d’autres. Pour certains joueurs, il leur faut du temps pour retrouver leur jeu et ajuster cette nouvelle forme de tennis. Je parle des diffé­rentes balles, une surface diffé­rente, un public diffé­rent. Donc une surprise peut arriver à tout le monde, cela nous est tous arrivé. Nous avons appris comment construire une base solide où on peut amener un peu de risque dans notre jeu un peu plus tard. Novak Djokovic a très bien jouer en Grand Chelem cette année. Et je ne dirais pas qu’il joue un tennis incroyable, mais juste suffi­sant pour qu’il passe les premiers tours. »