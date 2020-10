Stefanos Tsitispas aime l’exercice que représente les conférences de presse. Il y excelle et il sait replacer les journalistes qui posent toujours les mêmes questions. Forcément, après son succès face à Rublev, le sujet Next Gen est revenu à l’ordre du jour pour les médias, mais pas pour lui : « Je ne suis plus un joueur de la Next Gen. Je suis maintenant adulte. On est obligé d’admettre que les trois grands sont là depuis longtemps, mais je pense que les choses seront différentes d’ici 5 ou 6 ans. Tout d’abord, je suis heureux de jouer plutôt bien, et de pouvoir participer à un événement aussi spécial. Alors, effectivement, je ne fais plus partie de la Next Gen, mais on est tous jeunes »