Vainqueur dans la douleur du Tchèque Jiri Vesely, ce dimanche au premier tour de Roland‐Garros (7−5, 6–3, 4–6, 7–6(7)), Stefanos Tsitsipas a été inter­rogé en confé­rence de presse d’après match sur son chan­ge­ment de look et si celui‐ci avait eu une véri­table influence sur son atti­tude globale.

Et la réponse du joueur grec est une fois plus assez éton­nante même si l’hom­mage rendu au numéro un mondial est vrai­ment à souligner.

« Quel chan­ge­ment ? J’aimerais bien savoir de quoi vous parlez. Ah ! La barbe ! D’accord. J’en ai parlé récem­ment avec quel­qu’un. Je vais la faire simple. J’étais avec Carlito l’autre jour à l’en­traî­ne­ment, et je lui ai dit ‘merci’. Je ne sais pas s’il a bien compris ou pas. Je dois beau­coup à Carlito, parce qu’il amène un peu d’air frais au circuit et aux tour­nois J’en ai parlé l’autre jour avec quel­qu’un. J’ai dit : ‘il a vrai­ment envie de gagner, il sourit toujours’. C’est un vrai bon joueur. Il a telle­ment de charisme, d’énergie posi­tive qu’il en distribue à tout le monde. Cela contribue d’ailleurs à son évolu­tion en tant que joueur. Il semble­rait qu’il s’amuse beau­coup. L’année dernière, j’ai voulu faire cela, appli­quer ceci dans mon jeu, me concen­trer sur les choses comme celles‐ci et pas obli­ga­toi­re­ment les aspects tech­niques… Donc, ne pas se concen­trer sur ces aspects du jeu, je disais. Je l’ad­mire pour qui il est. J’ai la capa­cité d’être ce genre de personne. J’y crois vrai­ment, c’est la raison aussi pour laquelle je suis plus heureux, plus content lorsque je joue au tennis, grâce à lui. »